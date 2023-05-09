Месси и Левандовски поговорили о "Барселоне"

Новости спорта Футбол Мировой футбол
9 мая 14:21
©Laureus

Звездные нападающие Лионель Месси (ПСЖ) и Роберт Левандовски ("Барселона") встретились на церемонии вручения премии Laureus в Париже. Они успели немного пообщаться, в том числе о каталонском клубе, передает "Чемпионат".

На церемонии вручения так называемого спортивного "Оскара" было много звезд, в том числе футболистов. Месси, переписавший всю историю "Барселоны", а в настоящее время играющий за ПСЖ, пообщался с Левандовски, который только в прошлом году стал частью команды сине-гранатовых.

Сообщается, что Месси поинтересовался у Роберта: "Как дела в "Барселоне"? Поляк ответил, что все в порядке. В диалоге принимала участие и супруга аргентинца Антонелла Рокуццо. Кроме того, Лионель поинтересовался, живет ли Левандовски со своей семьей в том же районе, где когда-то жил он сам.

Отметим, что в последнее время было немало слухов относительно вероятного возвращения Месси в "Барселону". Однако некоторые не советуют легендарному футболисту возвращаться в Каталонию.

Напомним, что Месси был признан лучшим спортсменом 2022 года, получив спортивный "Оскар". 

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Метки:
Футбол Барселона ПСЖ Месси Лионель Левандовски Роберт Оскар

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