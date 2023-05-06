Месси предостерегли от возвращения в "Барселону"

Легенда мадридского "Реала" и сборной Испании Гути предостерег аргентинца Лионеля Месси от возвращения в "Барселону", передает корреспондент Vesti.kz.

Каталонский клуб в данный момент рассматривает варианты возвращения аргентинца, который может не продлить соглашение с ПСЖ.

"Будь я Лионелем Месси, не стал бы возвращаться в "Барселону". Он уже всего добился там.

Это слишком большой вызов на данный момент. С Месси в "Барселоне" или без него они не выиграют Лигу чемпионов", – сказал Гути эфире El Chiringuito.

Стоит напомнить, что контракт 35-летнего футболиста с парижской командой заканчивается 30 июня 2023 года. А недавно Месси рассорился с руководством клуба из-за своей неожиданной поездки в Саудовскую Аравию.

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