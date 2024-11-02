"Мерзкие типы". Экс-тренер "Спартака" высказался о скандале с участием Черчесова в сборной Казахстана

Бывший тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев высказался о скандальном эпизоде с участием Станислава Черчесова после матча сборной Казахстана со Словенией, передают Vesti.kz.

Ранее тренер сборной Казахстана по итогам домашнего матча со Словенией в Лиге наций ответил журналисту на пресс-конференции в футболке ПСЖ, задававшему вопрос на казахском языке: "Ты по-французски сейчас говоришь?". После этого Черчесов подвергся критике за неуважение к языку и был оштрафован КФФ.

Романцев считает, что Черчесова спровоцировали в той ситуации:

"На той пресс-конференции была чистой воды провокация. И мне, хоть и редко, доводилось оказываться в таких ситуациях. Сейчас на пресс-конференциях это обычное явление. И такие мерзкие типы прекрасно знают, что вывести из себя тренера после неудачно проведенного матча не составляет труда.

Как реагировать на такую подлость? Мне проще всего дать дежурный совет — быть сдержанным, не идти на поводу у таких склочников. Но наша профессия предусматривает обязательность публичного общения. И Стас знал, на что шел. Потому и ответил пытавшемуся поставить его в неловкое положение умнику в шутливой форме.

Да, пока дела у него на новом месте складываются не лучшим образом. Но с таким характером его не сломать! Вот почему, несмотря на это, было приятно узнать, какую оценку дал работе Черчесова генеральный секретарь федерации футбола республики Андрей Дудин, назвав его тренером экстра-класса. При этом отметив высокий профессионализм в общении с игроками, проведении тренировок и анализе матчей.

И после раздутого на пресс-конференции скандала федерация поддержала Станислава, сообщив, что тот учит казахский язык. Значит, Стас попал к правильным людям. Не случайно сейчас Черчесов обратился к ним с рекомендацией проведения Казахстаном двух матчей со сборной России. Удачи тебе, Станислав Саламович!" – цитирует Романцева "Спорт-Экспресс".