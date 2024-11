"Меня "ограбили". Победитель ЛЧ - о вручении "Золотого мяча" Месси

Экс-полузащитник сборной Нидерландов, мадридского "Реала" и миланского "Интера" Уэсли Снейдер заявил он том, что его "ограбили", не вручив "Золотой мяч" по итогам 2010 года, сообщают Vesti.kz.

Тогда, престижную награду завоевал аргентинец Лионель Месси.

"Меня "ограбили", не дав "Золотой мяч" в 2010 году. Но, если честно, я больше рад тому, что люди все еще говорят об этом 14 лет спустя. И они говорят мне: "Уэс, тебя "обокрали" в 2010 году", - приводит слова Снейдера Football Talk в социальной сети X (ранее Twitter).

Стоит отметить, что в сезоне 2009/10 Снейдер в составе "Интера" завоевал титул чемпиона Серии А и одержал победу в Лиге чемпионов, а национальная сборная Нидерландов, ведомая той же звездой, вышла в финал чемпионата мира 2010 года. Также в его карьере были "Аякс", "Галатасарай" (Турция), "Ницца" (Франция) и "Аль-Гарафа" (Катар).

Напомним, в 2023 году британское издание Four Four Two опубликовало список из 10 главных "ограблений" за всю историю вручения "Золотого мяча", включив туда Снейдера.

Ранее был представлен список тех, кто бы выиграл "Золотой мяч" без Месси и Роналду.

Аргентинец восемь раз выигрывал "Золотой мяч" (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023), тогда как у португальца на две награды меньше (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

В 2024 году обладателем "Золотого мяча" стал испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри.