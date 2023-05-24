Мбаппе решил свою судьбу в ПСЖ

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отказался активировать пункт в контракте, по которому его соглашение с французским клубом было бы продлено еще на один сезон, сообщают Vesti.kz со ссылкой на L'Equipe.

Несмотря на это, руководство парижан не собирается продавать Мбаппе, который в июне 2024 года может стать свободным агентом.

Ранее СМИ отмечали, что французский футболист хочет продолжить карьеру в "Реале", которому отказал в прошлом году.

24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 32 матча в нынешнем чемпионате, забил 28 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 180 миллионов евро.