Мбаппе сделал публичное заявление о своем будущем в ПСЖ

Французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе обратился к болельщикам команды после гола в матче второго тура чемпионата Франции против "Тулузы", передает корреспондент Vesti.kz.

В ходе матча, завершившегося со счетом 1:1, Мбаппе отметился забитым голом с пенальти. По информации журналистов GFFN после взятия ворот, нападающий подбежал к трибуне с парижскими фанатами и закричал: "Я остаюсь".

Напомним, что ранее Мбаппе отказался продлить контракт с ПСЖ. Из-за этого звезду временно отстранили от команды. Срок трудового соглашения между сторонами истекает летом 2024 года.

Спустя некоторое время стороны наладили отношения, и футболист вернулся в основной состав.

Напомним, что в первом туре ПСЖ на своем поле не справился с "Лорьяном" (0:0). После этой игры "Тулуза" с 4 очками расположилась на третье месте турнирной таблицы, а ПСЖ с 2 баллами - на 8-й строчке.

В следующем туре, 26 августа, ПСЖ дома сыграет с "Лансом", а на следующий день "Тулуза" на выезде встретится со "Страсбуром".