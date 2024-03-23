Мбаппе отвергли в сборной Франции. Видео

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Сегодня 22:17
©PSG

Французский форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе вновь столкнулся с холодным отношением во время тренировки со сборной, передает Vesti.kz.

На видео заметно, что главная звезда команды по ходу подготовительного процесса пытается завести беседу с футболистами, но те не отвечают взаимностью. Также, Киллиан в одном из эпизодов ожидает передачи от партнеров, но те не передают ему мяч.

В подобной ситуации он оказывался на тренировках с ПСЖ. Все это произошло из-за того, что "Реал" уже договорился с футболистом, и тот не захотел оставаться в Париже. Он перейдет в мадридский клуб летом. 

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, до этого он был игроком "Монако". В текущем сезоне Лиги 1 он провел 24 матча, забил 24 гола и стал автором 5 результативных передач.

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Мбаппе Килиан
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