Мбаппе назвал лучшего футболиста в истории

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 16:53
©ФК ПСЖ

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе вспомнил об аргентинской звезде Лионеле Месси и назвал его лучшим футболистом мира, передает Vesti.kz со ссылкой Telefoot.

Он поделился воспоминаниями о голе, забитом после передачи Месси в матче чемпионата Франции с "Марселем" в сезоне-2022/2023.

"Была прекрасная комбинация: один пас, второй и удар. Передачу сделал Месси, возможно, лучший игрок в истории. Мы выиграли со счетом 3:0, очевидно, хорошее воспоминание", - заявил Мбаппе.

Месси назвал будущих обладателей "Золотого мяча"

Ранее сообщалось, что Мбаппе уйдет по завершении сезона из ПСЖ и присоединится к "Реалу". За французский клуб он выступает с 2017 года, до этого был игроком "Монако". При этом, с 2021 по 2023 годы его напарником был Месси.

В данный момент, ПСЖ с 62 очками уверенно лидирует в турнирной таблице, а "Марсель" с 39 очками находится на седьмой строчке. В следующем туре, который пройдет 7 апреля ПСЖ дома примет "Клермон".

Метки:
Мбаппе Килиан Месси Лионель Футбол ПСЖ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:53
Мировой футбол
Мбаппе назвал лучшего футболиста в истории
Сегодня , 14:47
Мировой футбол
Роналду посвятил хет-трик своей главной фанатке
Сегодня , 13:27
Мировой футбол
Назван клуб с самым дорогим составом. "Реал" только 3-й
Сегодня , 12:07
Мировой футбол
Криштиану Роналду вошел в историю: подробности
Вчера , 12:55
Мировой футбол
"Интер Майами" без Месси разочаровал фанатов: гола Суареса не хватило для победы
Вчера , 12:39
Мировой футбол
Роналду отреагировал на свой хет-трик с разгромом
Вчера , 12:22
Мировой футбол
Роналду сделал 64-й в карьере хет-трик и помог "Аль-Насру" с разгромом
Вчера , 07:39
Мировой футбол
Шушеначев получил оценку за победный гол в чемпионате Израиля
30 марта, 20:30
Мировой футбол
Суперклуб из Узбекистана следит за Абатом Аймбетовым
30 марта, 19:59
Мировой футбол
Шушеначев вышел на замену и забил победный гол за израильский клуб
© 2008 - 2024 ТОО «EML»