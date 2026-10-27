Мбаппе лидировал месяцами? Глава France Football рассказал, как Кейн перевернул голосование

Главный редактор France Football и руководитель премии "Золотой мяч" Венсан Гарсия рассказал, как развивалась борьба за награду в 2026 году, сообщают Vesti.kz.

По его словам, нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе долгое время возглавлял голосование, однако в итоге его обошёл форвард "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн.

"На протяжении всего месяца я следил за результатами голосования в режиме реального времени. Мбаппе долго лидировал, но Кейн сумел отыграться. В итоге победителя разделило очень, очень небольшое количество очков!" - приводит слова Гарсии The Touchline в социальной сети X.

Третье место в голосовании занял форвард "Барселоны" Ламин Ямаль.

"Золотой мяч" ежегодно вручает французский журнал France Football лучшему футболисту календарного года.

France Football раскрыл детали голосования за "Золотой мяч"-2026: насколько Кейн опередил Мбаппе