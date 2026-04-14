Главный тренер "Интер Майами" Хавьер Маскерано покинул свой пост по собственному решению, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-служба клуба.

В официальном заявлении "Интер Майами" отметил, что аргентинский специалист завершает работу во главе команды, подчеркнув его вклад в историю клуба: Маскерано и его тренерский штаб названы важной частью клубной семьи и связаны с первым крупным трофеем в истории "фламинго".

Маскерано возглавил "Интер Майами" в начале 2025 года, подписав контракт до конца 2027-го. Под его руководством команда сумела завоевать Кубок МЛС.

Отметим, что за "Интер Майами" выступает аргентинская звезда Лионель Месси.