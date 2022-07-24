"Манчестер Юнайтед" может отправить Криштиану Роналду в аренду

Португальский форвард Криштиану Роналду может перейти из "Манчестер Юнайтед" в другую команду на правах аренды, сообщает Mirror со ссылкой на источник.

Отмечается, что в английском клубе не хотят отпускать звездного футболиста, а планируют воспользоваться опцией продления контракта до 2024 года и отправить его в аренду на ближайший сезон.

Суть в том, что "МЮ" планирует пробиться в Лигу чемпионов, а затем и вернуть Роналду, который поможет команде на этом турнире.

Напомним, что португалец выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2021 года. Его нынешнее соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. Ранее сообщалось, что Роналду дал согласие на переход в мадридский "Атлетико".

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