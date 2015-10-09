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"Манчестер Юнайтед" обратился к Роналду после завершения карьеры в сборной

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"Манчестер Юнайтед" обратился к Роналду после завершения карьеры в сборной Криштиану Роналду в составе "Манчестер Юнайтед". Фото: ©Depositphotos/[email protected]

Английский "Манчестер Юнайтед" отреагировал на решение форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду завершить выступления за сборную Португалии, опубликовав обращение к бывшему нападающему команды, передают Vesti.kz.

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Английский "Манчестер Юнайтед" отреагировал на решение форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду завершить выступления за сборную Португалии, опубликовав обращение к бывшему нападающему команды, передают Vesti.kz.

МЮ поздравил Роналду с карьерой в сборной

5 ноября 41-летний футболист объявил об уходе из национальной команды после 23 лет выступлений за Португалию. Вскоре после этого пресс-служба "Манчестер Юнайтед" опубликовала поздравление в социальных сетях.

— Поздравляем с невероятной карьерой в сборной, Криштиану! Наслаждайся заслуженным отдыхом, — говорится в заявлении "красных дьяволов".

Португалец выступал за манкунианцев с 2003 по 2009 год, а затем вернулся в клуб в 2021-м и покинул его в 2022 году.

Статистика Роналду в сборной Португалии

За национальную команду Роналду провёл 234 матча, в которых забил 146 голов и отдал 45 результативных передач.

"Манчестер Юнайтед" отреагировал на победу Роналду за "Золотой мяч" всех времён

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