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Двух чемпионов мира могут исключить из сборной Испании

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Двух чемпионов мира могут исключить из сборной Испании Луис де ла Фуэнте. Фото: Depositphotos/Musiu0©

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте рассматривает возможность исключения двух чемпионов мира из заявки на предстоящие матчи Лиги наций против Чехии и Англии, передают Vesti.kz.

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Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте рассматривает возможность исключения двух чемпионов мира из заявки на предстоящие матчи Лиги наций против Чехии и Англии, передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional, речь идёт о полузащитнике лондонского "Арсенала" Мартине Субименди и нападающем "Сельты" Борхе Иглесиасе, которые испытывают недостаток игровой практики в своих клубах.

Субименди потерял место в составе "Арсенала"

До матча против пражской "Славии" испанский полузащитник провёл всего десять минут в четырёх предыдущих встречах АПЛ. Несмотря на возвращение в стартовый состав в еврокубковом поединке, Субименди необходимо регулярно выходить на поле, чтобы восстановить прежние позиции.

Высокая конкуренция в "Арсенале" и решения главного тренера Микеля Артеты ограничивают игровое время футболиста.

Иглесиас столкнулся с физическими проблемами

Нападающий "Сельты" также получает мало игрового времени из-за проблем с физическим состоянием. Он уже пропустил первый сбор национальной команды после чемпионата мира, а недавние отсутствия в составе клуба осложняют его возвращение.

Решение Де ла Фуэнте

Наставник сборной Испании объявит заявку на матчи против Чехии и Англии в ближайшее время. При выборе игроков специалист будет учитывать их текущую форму, игровую практику и готовность помочь команде.

Предстоящие игры пройдут 12 и 15 ноября.

Группа 3 Лиги А после четырёх туров:

1. Испания - 12 очков;
2. Англия - 9;
3. Хорватия - 3;
4. Чехия - 0.

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