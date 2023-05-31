Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

"Манчестер Сити" заблокировал трансфер защитника в "Барселону"

"Манчестер Сити" заблокировал трансфер защитника в "Барселону"
©instagram.com/jpcancelo

"Манчестер Сити" наложил вето на трансфер Жоау Канселу в "Барселону". Об этом подтвердил главный тренер испанского клуба Хави Эрнандес, сообщают Vesti.kz.

29-летний защитник вторую часть этого сезона провел в "Баварии" на правах аренды. В Бундеслиге провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Контракт с "Манчестер Сити" у него действует до 30 июня 2027 года.  

"Мы хотели Канселу. Они предложили его нам, и мы дали согласие. Но потом нам сказали, что "Манчестер Сити" не хочет, чтобы он переходил в "Барселону". Это правда", - приводит слова Хави CCMA.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 60 миллионов евро. В его карьере также были "Ювентус", "Интер", "Валенсия".

В сборную Португалии привлекается с 2016 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 5 5 94-33 89
2 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3 Манчестер Юнайтед 38 23 6 9 58-43 75
4 Ньюкасл Юнайтед 38 19 14 5 68-33 71
5 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6 Брайтон энд Хов Альбион 38 18 8 12 72-53 62
7 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8 Тоттенхэм Хотспур 38 18 6 14 70-63 60
9 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11 Кристал Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13 Вулверхэмптон Уондерерс 38 11 8 19 31-58 41
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 7 20 42-55 40
15 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16 Ноттингем Форест 38 9 11 18 38-68 38
17 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18 Лестер Сити 38 9 7 22 51-68 34
19 Лидс Юнайтед 38 7 10 21 48-78 31
20 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Манчестер Сити АПЛ Бавария Барселона Ла Лига

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 14:52
Мировой футбол
©instagram.com/jpcancelo "Манчестер Сити" заблокировал трансфер защитника в "Барселону"
Сегодня , 14:33
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Назван похожий на Роналду футболист
Сегодня , 08:58
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси занервничал из-за "Барселоны". Его отец позвонил в Ла Лигу
Сегодня , 08:14
Мировой футбол
©fifa.com Узбекистан пропустил гол на 97-й минуте и остался без 1/4 финала МЧМ по футболу
Вчера , 17:13
Мировой футбол
©ФК "Манчестер Сити" Назван лучший трансфер сезона в футболе
Вчера , 09:55
Мировой футбол
©witter.com/Benzema В "Реале" приняли решение по Бензема
29 мая, 12:50
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC_EN Роналду обсудил переход к конкурентам "Реала" в Испании - СМИ
29 мая, 10:59
Мировой футбол
©instagram.com/karimbenzema Бензема близок к уходу из "Реала": француз получил мегапредложение от саудовского клуба
29 мая, 08:27
Мировой футбол
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе сделал неожиданное заявление о своем будущем
28 мая, 23:54
Мировой футбол
©instagram.com/stevenberghuis/ Футболист "Аякса" набросился на фаната соперников после непопадания в Лигу чемпионов
28 мая, 16:23
Мировой футбол
©twitter.com/TeamMessi Решение принято. Стало известно будущее Лионеля Месси в ПСЖ
28 мая, 15:27
Мировой футбол
©twitter.com/vinijr Винисиус Жуниор может сменить клуб. В АПЛ готовы побить трансферный рекорд "Реала"
28 мая, 13:13
Мировой футбол
©football24.ru "Этот титул мы хотим больше всего". Бальде - о Лиге чемпионов
28 мая, 10:01
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси повторил рекорд Дани Алвеса
28 мая, 09:24
Мировой футбол
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе отреагировал на чемпионство ПСЖ
28 мая, 08:59
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi/cristiano Месси побил рекорд Роналду по голам в топ-5 европейских лиг
28 мая, 08:18
Мировой футбол
©twitter.com/PSG ПСЖ установил рекорд по количеству чемпионств в Лиге 1
28 мая, 07:59
Мировой футбол
©twitter.com/PSG Гол Месси принес ПСЖ чемпионство в Лиге 1
28 мая, 07:40
Мировой футбол
©instagram.com/alnassr Роналду впервые в карьере остался без трофеев в двух сезонах подряд
28 мая, 07:23
Мировой футбол
©instagram.com/alnassr "Аль-Наср" с Роналду потерял очки и лишился шансов на чемпионство
27 мая, 08:24
Мировой футбол
©twitter.com/imessi Месси сообщил подробности о переговорах с "Барселоной"
26 мая, 23:50
Мировой футбол
©instagram.com/psg Тренер ПСЖ сделал заявление о Месси
26 мая, 21:57
Мировой футбол
©twitter.com/pedrogva6 Спаллетти сделал татуировку в честь чемпионства "Наполи"
26 мая, 18:48
Мировой футбол
©twitter.com/F_GallardoTV Месси не уедет в "Барселону" или Саудовскую Аравию: ПСЖ сделал грандиозное предложение
26 мая, 14:25
Мировой футбол
©twitter.com/PSG_English Месси отправится в Саудовскую Аравию с бывшим одноклубником - СМИ
26 мая, 12:52
Мировой футбол
©РИА Новости/Михаил Сербин "Бегает по 20 раз в туалет". За что Марадона критиковал Месси
26 мая, 11:22
Мировой футбол
©instagram.com/douglaspds/ Бывший игрок "Барселоны" арестован за стрельбу в общественном месте
26 мая, 09:59
Мировой футбол
©Sport.es Зидан определился с предложением от клуба Роналду за 150 миллионов евро
25 мая, 23:05
Мировой футбол
©fkzalgiris.lt Команда казахстанского тренера пропустила автогол года
25 мая, 19:42
Мировой футбол
©instagram.com/officialasroma Озвучена причина вероятного ухода Моуринью из "Ромы"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus