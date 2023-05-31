"Манчестер Сити" заблокировал трансфер защитника в "Барселону"

"Манчестер Сити" наложил вето на трансфер Жоау Канселу в "Барселону". Об этом подтвердил главный тренер испанского клуба Хави Эрнандес, сообщают Vesti.kz.

29-летний защитник вторую часть этого сезона провел в "Баварии" на правах аренды. В Бундеслиге провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Контракт с "Манчестер Сити" у него действует до 30 июня 2027 года.

"Мы хотели Канселу. Они предложили его нам, и мы дали согласие. Но потом нам сказали, что "Манчестер Сити" не хочет, чтобы он переходил в "Барселону". Это правда", - приводит слова Хави CCMA.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 60 миллионов евро. В его карьере также были "Ювентус", "Интер", "Валенсия".

В сборную Португалии привлекается с 2016 года.

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