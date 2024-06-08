"Манчестер Сити" подложил свинью "Реалу"

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 15:51
©twitter.com/ManCity

Английский "Манчестер Сити" намерен начать переговоры о продлении контракта с норвежским нападающим Эрлингом Холандом, передает Vesti.kz со ссылкой на AS.

Отмечается, что в английском клубе знают о желании Эрлинга в будущем перейти в мадридский "Реал". По этой причине "горожане" планируют составить новый контракт таким образом, чтобы усложнить трансфер Холанда в Испанию и заработать на этом побольше денег.

В минувшем сезоне норвежец провел за "Манчестер Сити" 45 матчей, в которых забил 38 голов и отдал шесть результативных передач.

Назван лучший футболист мира: это не Месси, Роналду, Мбаппе и Холанд

Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 180 миллионов евро.

Метки:
Манчестер Сити Реал Мадрид Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:03
Мировой футбол
Названа причина превосходства Месси над Роналду
Сегодня , 15:51
Мировой футбол
"Манчестер Сити" подложил свинью "Реалу"
Сегодня , 15:21
Мировой футбол
В Бразилии случилось историческое событие: все из-за возвращения Тьяго Силвы
Вчера , 21:16
Мировой футбол
Месси рассказал о своем будущем в сборной Аргентины на ЧМ-2026
Вчера , 20:34
Мировой футбол
Вингер сборной Узбекистана уделал Зайнутдинова и стал самым дорогим футболистом ЦА
Вчера , 17:21
Мировой футбол
Месси назвал лучший клуб мира. Это не "Барселона"
Вчера , 16:32
Мировой футбол
"Все держу внутри". Месси сделал откровенное признание о "Барселоне"
Вчера , 15:30
Мировой футбол
"Реал" захотел переманить творца главной сенсации Европы
Вчера , 15:09
Мировой футбол
Лионель Месси лидирует в МЛС. Подробности
Вчера , 13:00
Мировой футбол
"Кайрат" против Зайнутдинова? Появилась информация о турнире с топ-клубами
© 2008 - 2024 ТОО «EML»