"Манчестер Сити" подложил свинью "Реалу"

Английский "Манчестер Сити" намерен начать переговоры о продлении контракта с норвежским нападающим Эрлингом Холандом, передает Vesti.kz со ссылкой на AS.

Отмечается, что в английском клубе знают о желании Эрлинга в будущем перейти в мадридский "Реал". По этой причине "горожане" планируют составить новый контракт таким образом, чтобы усложнить трансфер Холанда в Испанию и заработать на этом побольше денег.

В минувшем сезоне норвежец провел за "Манчестер Сити" 45 матчей, в которых забил 38 голов и отдал шесть результативных передач.

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Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 180 миллионов евро.