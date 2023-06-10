Луис Суарес договорился с Месси и Неймаром завершить карьеру в одном клубе

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Сегодня 09:16
©readfootball.com

Уругвайский форвард Луис Суарес заявил, что он и Лионель Месси завершат карьеру в одном клубе. Участие в обсуждении этого вопроса принимал и бразильский форвард Неймар, сообщают Vesti.kz.

"Мы также договорились об этом с Неймаром. Мы надеемся провести последние дни нашей карьеры в одном клубе. Играть в футбол, как нам нравится, и уйти на пенсию вместе. Не знаю, как Неймар, но мы с Месси точно будем там вместе", - приводит слова Суареса Sportskeeda.

Месси недавно объявил, что перейдет в команду MLS "Интер Майами" в качестве свободного агента после истечения контракта с "Пари Сен-Жерменом" 30 июня.

Суареса спросили, присоединится ли он к Лео в США. Нападающий, однако, отверг эту возможность, сказав, что связан контрактом с "Гремио":

"Это невозможно. Я очень счастлив в "Гремио", и у меня контракт до 2024 года".

Напомним, что Суарес, Месси и Неймар в свое время составляли атакующее трио в "Барселоне". Их даже называли лучшим атакующим трезубцем в истории футбола.

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