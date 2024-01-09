Лучший бомбардир КПЛ нашел новый клуб

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Вчера 15:56
©ФК "Кайрат"

Бывший нападающий алматинского "Кайрата" Адеринсола Эсеола нашел себе новый клуб: стал игроком ЮКСА, сообщают Vesti.kz.

По информации Xsport.ua, переход 32-летнего футболиста в команду Второй лиги Украины состоялся на правах свободного агента. Контракт рассчитан на полтора года.

Последним клубом Эсеолы был "Львов", после чего тот тренировался с аматорским "Штурмом". Форвард ранее выступал за "Александрию", "Десну", "Звезду", "Арсенал" Киев, "Ворсклу", "Акжайык" и "Хебир".

В 2019 году Эсеола стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана в составе "Кайрата".

Метки:
Кайрат ФК Акжайык ФК КПЛ Украина
Новости
Сегодня , 09:44
Мировой футбол
Криштиану Роналду купил особняк на "Острове миллиардеров"
Вчера , 20:58
Мировой футбол
Грозит отстранение? Стало известно решение ФИФА по сборной Бразилии
Вчера , 17:22
Мировой футбол
Модель "отшила" Неймара. Ее фанаты Джастин Бибер и звезда "Реала"
Вчера , 17:00
Мировой футбол
Экс-игрок ПСЖ помещен в психиатрическую клинику - подробности
Вчера , 16:37
Мировой футбол
"Наследие продолжится". Фанаты восхитились суперголом сына Криштиану Роналду
Вчера , 15:56
Мировой футбол
Лучший бомбардир КПЛ нашел новый клуб
Вчера , 15:11
Мировой футбол
В США футбольный клуб принял неожиданное решение. Все из-за Месси
Вчера , 12:47
Мировой футбол
"Интер Майами" обогатился на трансфере Месси: Лео совершил революцию в мировом футболе
Вчера , 12:17
Мировой футбол
Криштиану Роналду установил исторический рекорд
Вчера , 11:11
Мировой футбол
Машина! Роналду показал свою физическую форму на отдыхе с Джорджиной
© 2008 - 2024 ТОО «EML»