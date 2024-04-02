"Ливерпуль" нашел замену Мбаппе. В деле замешан "Реал"

Бразильский нападающий мадридского "Реала" Родриго заинтересовал английский "Ливерпуль", передает Vesti.kz со ссылкой на Todofichajes.

Согласно сведениям источника, среди претендентов на бразильского форварда, также называются французский ПСЖ, английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Фаворитом на подписание игрока считается "Ливерпуль". Руководство команды находится в постоянном контакте с мадридским "Реалом", который готов расстаться с футболистом из-за подписания французской звезды ПСЖ Киллиана Мбаппе. Форвард должен стать часть "галактикос" уже в июле.

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При этом, стороны могут договориться о сделке в конце сезона-2023/2024. Ориентировочная стоимость трансфера оценивается в 120 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Родриго сыграл 30 матчей, забил десять мячей и сделал пять ассистов.