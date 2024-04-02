"Ливерпуль" нашел замену Мбаппе. В деле замешан "Реал"

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Сегодня 17:06
©IG/k.mbappe

Бразильский нападающий мадридского "Реала" Родриго заинтересовал английский "Ливерпуль", передает Vesti.kz со ссылкой на Todofichajes.

Согласно сведениям источника, среди претендентов на бразильского форварда, также называются французский ПСЖ, английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Фаворитом на подписание игрока считается "Ливерпуль". Руководство команды находится в постоянном контакте с мадридским "Реалом", который готов расстаться с футболистом из-за подписания французской звезды ПСЖ Киллиана Мбаппе. Форвард должен стать часть "галактикос" уже в июле.

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При этом, стороны могут договориться о сделке в конце сезона-2023/2024. Ориентировочная стоимость трансфера оценивается в 120 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Родриго сыграл 30 матчей, забил десять мячей и сделал пять ассистов.

Метки:
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