Лионель Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

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Сегодня 03:35
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Объявлен обладатель "Золотого мяча" 2023 года, сообщают Vesti.kz. Церемония награждения прошла в театре "Шатле" в Париже.

Приз лучшему игроку года по версии France Football получил нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси.

Аргентинец за свою карьеру в восьмой раз удостоился данной награды, побив собственный рекорд. Отметим, что ранее игрок из МЛС не получал "Золотой мяч".

Напомним, что в 2022 году Месси в составе своей национальной команды выиграл чемпионат мира в Катаре.

Летом 2023 года аргентинец перешел в "Интер Майами". До этого, экс-игрок "Барселоны" защищал цвета ПСЖ.

Второе место в голосовании занял Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), третье - Килиан Мбаппе (ПСЖ), четвертое - Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити").

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