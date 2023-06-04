Лионель Месси получил предложение из США

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Сегодня 09:19
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По информации издания Marca, "Интер Майами" серьезно настроен заключить контракт с аргентинским форвардом Лионелем Месси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Согласно источнику, "Интер Майами" уже официально предложил аргентинскому нападающему контракт, который будет рассчитан минимум на три сезона. Если сделка состоится, Месси станет самым высокооплачиваемым игроком в лиге.

Также варианты продолжения карьеры Месси обсуждаются возвращение в "Барселону" или переход в один из клубов Саудовской Аравии.

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Аргентинский форвард выступал за парижан с 2021 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 41 матче во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 20 голевых передач.

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Метки:
Месси Лионель США Футбольные трансферы ПСЖ

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