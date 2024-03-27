Лионель Месси назвал своего главного критика

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Сегодня 22:31
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Нападающий сборной Аргентины и клуба МЛС "Интер Майами" Лионель Месси высказался о самокритике, сообщают Vesti.kz.

"С самого раннего возраста я всегда был самокритичен по отношению к себе, да и сейчас таковым являюсь.

Каждый волен высказывать свое мнение, когда критика касается футбола – но меня это не беспокоит. Я свой первый критик.

Мне не нужно, чтобы кто-то говорил мне, правильно или неправильно я поступаю.

Я первый спрашиваю с себя, когда все идет не так, как я хочу", – сказал футболист сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси в подкасте Big Time.

Месси - воспитанник "Барселоны", за которую выступал с 2003 по 2021 год. Далее два сезона провел в "Пари Сен-Жермене", а с лета прошлого года защищает цвета "Интер Майами" из США.

Лионель является самым титулованным футболистом мира и планирует выступить за национальную команду на Кубке Америки-2024, который пройдет с 20 июня по 14 июля в США.

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Месси Лионель США

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