Лионель Месси назвал своего главного критика

Нападающий сборной Аргентины и клуба МЛС "Интер Майами" Лионель Месси высказался о самокритике, сообщают Vesti.kz.
"С самого раннего возраста я всегда был самокритичен по отношению к себе, да и сейчас таковым являюсь.
Каждый волен высказывать свое мнение, когда критика касается футбола – но меня это не беспокоит. Я свой первый критик.
Мне не нужно, чтобы кто-то говорил мне, правильно или неправильно я поступаю.
Я первый спрашиваю с себя, когда все идет не так, как я хочу", – сказал футболист сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси в подкасте Big Time.
Месси - воспитанник "Барселоны", за которую выступал с 2003 по 2021 год. Далее два сезона провел в "Пари Сен-Жермене", а с лета прошлого года защищает цвета "Интер Майами" из США.
Лионель является самым титулованным футболистом мира и планирует выступить за национальную команду на Кубке Америки-2024, который пройдет с 20 июня по 14 июля в США.