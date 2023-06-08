Легенда "Ювентуса", чемпионы Европы и обладатель ЛЧ. Месси и еще семь мировых звезд МЛС

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Сегодня 18:45
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Трансфер Лионеля Месси в "Интер Майами" спровоцировал громадный интерес к МЛС и теперь за лигой будут следить во всем мире. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто еще из больших футболистов ныне зажигает в США.

Джорджо Кьеллини, 38 лет, "Лос-Анджелес"

Бывший капитан "Ювентуса" и легендарный центрбек сборной Италии успешно доигрывает карьеру в Америке. В прошлом году Кьеллини вместе с Гаретом Бэйлом сумел выиграть Кубок МЛС. Возможно, в следующем году бесстрашный итальянец завершит карьеру и вернется в родной "Ювентус", только уже в качестве функционера. 

Карлос Вела, 34 года, "Лос-Анджелес"

Да, мексиканец не построил грандиозную карьеру в Европе, но все же в его послужном списке несколько сезонов за лондонский "Арсенал" и отличный этап в испанской Ла Лиге, где он сыграл больше 250 матчей. При этом, в МЛС нападающий уже давно величина. Он выигрывал бомбардирскую гонку у Златана Ибрагимовича и признавался самым ценным игроком МЛС в 2019 году. 

Лоренцо Инсинье, 32 года, "Торонто"

Один из лучших атакующих итальянских игроков десятилетия не дотерпел ровно год до исторического чемпионства родного "Наполи". Прошлым летом "Торонто" заманил Инсинье годовым окладом в 11 миллионов евро. Статистика Лоренцо в МЛС неплохая - 8 голов и 4 ассиста в 21 матче, но от бывшего лидера "Наполи" все равно ждут большего. 

Федерико Бернардески, 28 лет, "Торонто"

В том же "Торонто" приземлился еще один чемпион Европы в составе сборной Италии - Федерико Бернардески. Однако его переезд за океан удивил больше, чем трансферы Инсинье и Кьеллини, ведь Бернардески уехал в самом расцвете сил. Тем не менее, экс-игрок "Ювентуса" наслаждается своим этапом в МЛС - у него в среднем одно результативное действие в двух матчах за "Торонто" и столь же солидный контракт, как у Инсинье. 

Дуглас Коста, 32 года, "Лос-Анджелес Гэлакси"

Реактивный бразилец был крайне успешен и стабилен практически во всех европейских клубах, где он играл. Дуглас Коста собрал гору трофеев в составах "Шахтера", "Баварии" и "Ювентуса", а затем поехал наслаждаться жизнью в Америку. В "Гэлакси" у него статус звезды, но личные показатели пока достаточно скромные - всего четыре гола в 33 матчах.  

Чичарито, 35 лет, "Лос-Анджелес Гэлакси"

Внешне не стареющий мексиканец имеет за плечами два титула АПЛ в составе "Манчестер Юнайтед", сезон в мадридском "Реале" и титул Лиги Европы в составе "Севильи". Исходя из уровня своего таланта, Чичарито выжал максимум и заслужил комфортный финальный этап карьеры в МЛС. Лучший бомбардир в истории сборной Мексики сейчас капитанит в "Гэлакси" и вполне достойно выполняет функции основного нападающего. 

Джердан Шакири, 31 год, "Чикаро Файр"

Звезда сборной Швейцарии насытился Европой к 30 годам и уехал в относительно скромный клуб МЛС. При этом, Шакири вряд ли может на что-то жаловаться, ведь он выигрывал Лигу чемпионов с "Баварией" и "Ливерпулем". В "Чикаро Файр" вингер не проваливается, но общекомандных ресурсов явно не хватает, чтобы стать хотя бы крепким середняком лиги. 

Фото: latimes.com©, mlssoccer.com©

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 2 2 0 0 4-1 6
2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3
3 Дания 2 1 0 1 5-4 3
4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3
5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3
6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

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Метки:
Месси Лионель США Италия Чемпионат Европы по футболу Футбол

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