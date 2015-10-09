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Мировой футбол
27 октября 10:52
 

Легенда "Реала" обвинил организаторов "Золотого мяча"-2026 в заговоре

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Легенда "Реала" обвинил организаторов "Золотого мяча"-2026 в заговоре Харри Кейн и "Золотой мяч". Фото: ©x.com/ballondor/

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Гути усомнился в объективности голосования за "Золотой мяч" — 2026, обладателем которого стал нападающий "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн, передают Vesti.kz.

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Бывший полузащитник мадридского "Реала" Гути усомнился в объективности голосования за "Золотой мяч" — 2026, обладателем которого стал нападающий "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн, передают Vesti.kz.

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Легенда "сливочных" обратил внимание на то, что церемонию вручения престижной награды перенесли в Лондон, а победителем оказался англичанин.

"Церемонию вручения "Золотого мяча" перенесли в Лондон… И победителем стал лондонец. Какое совпадение, правда? Просто невероятное совпадение! Не так ли? Всё было решено с самого начала.

Вы видели лицо самого Кейна, когда объявили его имя? Он в жизни не думал, что победит! Мне кажется, ему самому казалось, что Мбаппе и Ямаль будут выше", - приводит слова Гути Footmercato.

Напомним, что по итогам голосования второе место занял нападающий "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе, а третьим стал форвард "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль.

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