Легенда "Реала" и "Барселоны" сыграл в футбол на борту самолета и установил мировой рекорд

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Сегодня 16:20
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Бывший полузащитник "Реала" и "Барселоны" Луиш Фигу и семь фанатов футбола установили мировой рекорд Гиннесса по игре в футбол на большой высоте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Они провели матч на высоте более шести километров, сыграв на борту самолета, оборудованного небольшим полем. Полет проходил по параболической траектории, что позволило добиться невесомости.

Напомним, что 48-летний Фигу выступал за "Спортинг", "Реал", "Барселону", "Интер" и сборную Португалии. Четырехкратный чемпион Испании и Италии, победитель Лиги чемпионов, обладатель "Золотого мяча".

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Метки:
Реал Мадрид Барселона Книга рекордов Гиннеса

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