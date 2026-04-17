Бывший главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес может возглавить американский футбольный клуб "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.

Поста наставника "цапель" стал вакантным после ухода аргентинца Хавьера Маскерано.

По информации TNT Sports, клуб МЛС всерьёз рассматривают возможность назначения Хави. Другим кандидатом является Марсело Гальярдо, но именно испанца называют фаворитом.

В "Интер Майами" Хави может воссоединиться с Лионелем Мессии Луисом Суаресом, с которыми он выступал за "Барселону" ещё в бытность игроком.

46-летний Хави остаётся безработным с весны 2024 года, когда его уволили из "Барселоны".



