Стали известны имена футболистов, занявших места с 30-го по 11-е в голосовании за "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz.

12 место занял грузинский вингер ПСЖ Хвича Кварацхелиа. Он обошел англичанина Харри Кейна ("Бавария"), который расположился на 13 месте, Винисиуса Жуниора ("Реал"/Бразилия) - 16 место и польского нападающего Роберта Левандовски ("Барселона"), который идет на 17 месте.

Кто занял места с 30 по 11 в голосовании за "Золотой мяч":30. Майкл Олисе ("Бавария", Франция)29. Флориан Вирц ("Байер", "Ливерпуль", Германия)28. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды)27. Деклан Райс ("Арсенал", Англия)26. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия)25. Дензел Дюмфрис ("Интер", Нидерланды)24. Фабиан Руис (ПСЖ, Испания)23. Джуд Беллингем ("Реал", Англия)22. Алексис Макаллистер ("Ливерпуль", Аргентина)21. Серу Гирасси ("Боруссия" Дортмунд, Гвинея).20. Лаутаро Мартинес ("Интер", Аргентины)19. Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия)18. Скотт Мактоминей ("Наполи", Шотландия)17. Роберт Левандовски ("Барселона", Польша)16. Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия)15. Виктор Дьекереш ("Арсенал"/"Спортинг", Швеция)14. Дезире Дуэ (ПСЖ, Испания)13. Харри Кейн ("Бавария", Англия)12. Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия)11. Педри ("Барселона", Испания)



