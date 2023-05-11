Кто лучше, Месси или Роналду? Футболист "Аякса" дал ответ

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Вчера 18:35
©

Полузащитник "Аякса" и сборной Нидерландов Стивен Бергвейн сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz. 25-летний футболист объяснил свою позицию.

- Кто лучше, Месси или Роналду?

- Я знал, что об этом спросят. Я должен выбрать Месси. Он естественный, а его обводка - это что-то запредельное. Вне зависимости от (победы) на чемпионате мира, он лучший игрок в мире.

- Ты радовался, когда Аргентина победила в финале, или тебе было все равно?

- Честно говоря, мне было все равно. Мы вылетели, так что мне было наплевать, - сказал Бергвейн в интервью YouTube-каналу "Аякса".

Напомним, Месси является семикратным обладателем "Золотого мяча", тогда как у Роналду на две награды меньше.

В текущем сезоне аргентинец провел за ПСЖ 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 15 передач. В активе португальца 12 голов и два ассиста в 13 играх за "Аль-Наср".

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Месси Лионель Роналду Криштиану

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 21:52
Мировой футбол
Мать Роналду отреагировала на слухи о расставании с Джорджиной
Вчера , 18:35
Мировой футбол
Кто лучше, Месси или Роналду? Футболист "Аякса" дал ответ
Вчера , 13:16
Мировой футбол
Месси заочно отдали "Золотой мяч"
Вчера , 09:28
Мировой футбол
В ПСЖ нашли замену Месси
10 мая, 13:29
Мировой футбол
Дани Алвесу снова отказали в освобождении из тюрьмы
9 мая, 21:22
Мировой футбол
Роналду "нашел" нового главного тренера для "Аль-Насра"
9 мая, 20:45
Мировой футбол
Месси предложили 500 миллионов евро в год. Лео дал согласие на переход
9 мая, 19:32
Мировой футбол
Отказываться от 200 миллионов аморально - Платини о переходе Роналду в "Аль-Наср"
9 мая, 18:35
Мировой футбол
Лионель Месси определился с новым клубом
9 мая, 17:22
Мировой футбол
Появились новости о будущем Месси
© 2008 - 2023 ТОО «EML»