Кроос высказался о Роналду и разоблачил уехавших в Саудовскую Аравию футболистов

Полузащитник "Реала" и сборной Германии Тони Кроос высказался об отъезде футболистов в МЛС и Саудовскую Аравию, сообщают Vesti.kz.

- Каким вы видите развитие футбола? Трансфер Месси в США, плюс все больше игроков, которые могут играть на самом высоком уровне в Европе, например, едут в Саудовскую Аравию. Европа теряет свои позиции?

- Этот вопрос я тоже задаю себе. Не лично, потому что с футболом я уже смирился: У меня была потрясающая карьера, которая, я надеюсь, будет продолжаться еще некоторое время. И я твердо решил, что "Реал Мадрид" - мой последний клуб. Все-таки это игра, которую я люблю, за которой я слежу уже несколько десятилетий. И как футбольного болельщика такое развитие событий не устраивает. Но я бы выделил другое - я не вижу ничего негативного в переходе Месси в "Интер Майами". Почему бы ему не поиграть в футбол в США еще два-три года до конца своей карьеры? С Саудовской Аравией мне сложнее из-за других проблем. И это мы еще не говорим о деньгах, - приводит слова Крооса Sports Illustrated.

- Ключевое слово: права человека.

- Да, это единственное, что могло бы остановить меня от такого перехода. Но каждый должен принимать это решение сам, как, например, Криштиану Роналду, который решил сделать это под конец своей карьеры. Но становится очень сложно, когда игроки, находящиеся в середине своей карьеры и обладающие качеством, позволяющим выступать за ведущие клубы Европы, решаются на такие перемены. А потом они говорят, что играют там в амбициозный футбол, но все дело в деньгах. В итоге это решение за деньги - и против футбола. И вот тут-то и начинаются сложности с тем футболом, который мы все знаем и любим.