Криштиану Роналду завел YouTube-канал и установил рекорд

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Вчера 20:28
©x.com/AlNassrFC

Португальская звезда Криштиану Роналду завел YouTube-канал и установил рекорд платформы, сообщают Vesti.kz.

39-летний форвард саудовского "Аль-Насра" быстрее всех набрал один миллион подписчиков. Сообщается. что для этого португальцу потребовался лишь час.

Предыдущий рекорд принадлежал K-Pop исполнительнице Дженни Ким, которая набрала миллион подписчиков за семь часов.

В данный момент на канал Роналду, созданный 21 августа, подписаны свыше двух миллионов подписчиков. Португалец разместил 18 видео на своем YouTube.

Отметим, что на Instagram португальца подписаны 636 миллионов пользователей, на Facebook - 170 миллионов, а на X (бывший Twitter) - 112,5 миллионов.

Метки:
Роналду Криштиану YouTube Саудовская Аравия Португалия Футбол

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