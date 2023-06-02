Криштиану Роналду высказался о сезоне без трофеев

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Сегодня 11:45
©ФК "Аль-Наср"

Португальский нападающий Криштиану Роналду высказался о сезоне без трофеев в саудовском "Аль-Насре", сообщают Vesti.kz.

Клуб из Эр-Рияда занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии и вылетел из Кубка страны. Таким образом, Роналду впервые в карьере остался без завоеванных трофеев в двух сезонах подряд. В прошлом сезоне португалец выступал за "Манчестер Юнайтед" и также не смог завоевать трофеи.

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"Дела не всегда идут так, как мы бы хотели или мечтали. Иногда нам нужно быть терпеливыми, сохранять стабильность и настойчивость для достижения наших целей.

Я думаю, что команда стала значительно сильнее за последние пять месяцев, как и сама лига и другие команды. Мы не являемся исключением из правил. Иногда (для достижения целей) требуется время, но если мы будем верить, все возможно.

Я надеялся выиграть что-нибудь в этом сезоне, но мы этого не сделали. Но я действительно настроен позитивно и уверен, что все изменится и пойдет в лучшем направлении. Давайте верить в это и работать над этим", - сказал португалец в интервью пресс-службе саудовской лиги.

Напомним, Роналду перешел в "Аль-Наср" в январе 2023 года после скандального ухода из "Манчестер Юнайтед". Контракт форварда с клубом рассчитан до 2025 года. Форвард "Аль-Насра" принял участие в 16 матчах в чемпионате и забил 14 голов.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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