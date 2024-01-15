Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли высказался о португальском форварде Криштиану Роналду, ныне выступающем за саудовский "Аль-Наср", сообщают Vesti.kz.

По его мнению, Роналду хорошо вписался бы в любой чемпионат и подходит любой команде, кроме сборной Португалии.

"Криштиану Роналду был бы великолепен в любой лиге. Он бы подошел везде. Однако Португалия играет лучше, когда Криштиану остается на скамейке. Но факт в том, что я взял бы его с собой на войну", - сказал Балотелли в интервью TV Play.

Напомним, Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года и помог команде напрямую выйти на Евро-2024. За это время он провел за национальную команду 205 матчей и забил 128 голов. Оба показателя являются рекордными на международном уровне.

В 2023-м Криштиану стал лучшим бомбардиром мира, забив 54 гола за клуб и сборную. Нападающий выступает за "Аль-Наср" с 2023 года.

Криштиану Роналду установил мировой рекорд и вошел в историю

Что касается Балотелли, то итальянец играет за турецкий "Адана Демирспор". В нынешнем сезоне нападающий принял участие в пяти матчах в чемпионате Турции, в которых записал в свой актив три гола. Также в карьере Марио были "Манчестер Сити", "Интер", "Милан" и "Ливерпуль".