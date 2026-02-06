Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду готов прекратить бойкот в клубе, но только при выполнении определённых условий, сообщают Vesti.kz.

Роналду не платят в "Аль-Насре"?

По информации A Bola, звёздный португалец недоволен задержками по зарплате, присутствующими в саудовском клубе. Роналду не намерен играть за команду до разрешения сложившейся ситуации.

Если задержки по выплатам будут устранены оперативно, то 41-летний форвард готов сыграть в матче 21-го тура саудовской Про-Лиги с "Аль-Иттихадом", который состоится в пятницу, 6 февраля. Ранее португалец пропустил матч 20-го тура с "Эр-Риядом" (0:1).

Криштиану Роналду пригрозил уездом из Саудовской Аравии

Между тем CBS Sports информирует, что Роналду предупредил руководство лиги о готовности покинуть страну из-за недовольства последними трансферами в чемпионате.

По информации источника, португалец возмущён решением Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) перевести французского нападающего Карима Бензема из "Аль-Иттихада" в "Аль-Хиляль" в то время, как состав "Аль-Насра" не был усилен.

Подчёркивается, что недовольство Роналду только усиливается. Португалец чувствует себя "преданным" и готов завершить своё трёхлетнее пребывание в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Роналду запросит трансфер из "Аль-Насра" в июне, если PIF не предоставит гарантий относительно изменений в управлении командой.





Криштиану Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". 41-летний форвард выступает за "Аль-Наср" с 2023 года, а его контракт с саудовским клубом рассчитан до 2027 года.

Также в карьере португальца были лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

