Криштиану Роналду стремится усилить "Аль-Наср", чтобы клуб стал более конкурентоспособным в чемпионате Саудовской Аравии и Лиге чемпионов АФК, сообщают Vesti.kz.

Одним из ключевых шагов на этом пути португалец считает приглашение звездных игроков из Европы.

Как сообщает The Telegraph, Роналду поддерживает идею трансфера Каземиро из "Манчестер Юнайтед" в "Аль-Наср".

Португалец отлично знает бразильца по совместным выступлениям не только в Англии, но и в "Реале".

В последние дни слухи о возможном переходе 32-летнего полузащитника в саудовский клуб активно обсуждаются, а влияние Роналду, без сомнения, может сыграть решающую роль.