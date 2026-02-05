Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду вернулся к тренировкам в саудовском клубе на фоне конфликта, сообщают Vesti.kz.

Клубу Роналду мешают бороться за чемпионство?

Звёздный португалец выложил в соцсетях фотографию с тренировки и добавил к ней эмодзи сердец в цветах клуба – желтого и синего.

Ранее Роналду пропустил матч "Аль-Насра" в чемпионате Саудовской Аравии. В 20-м туре без своего лидера клуб победил "Эр-Рияд" (1:0).

Сообщалось, что Роналду принял решение бойкотировать матч 20-го тура из-за недовольства трансферной политикой. По мнению футболиста, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), который владеет клубами "Аль-Наср", "Аль-Иттихад", "Аль-Хиляль" и "Аль-Ахли", препятствует честной конкуренции.

Криштиану считает, что PIF мешает его клубу бороться за чемпионство, и может покинуть "Аль-Наср" летом.

Роналду запросит трансфер из "Аль-Насра"?

Между тем ESPN пишет, что Роналду намерен бойкотировать и следующий матч в чемпионате. В пятницу (6 февраля) "Аль-Наср" сыграет с "Аль-Иттихадом".

Причиной этому стало отсутствие чётких гарантий от PIF относительно изменений в управлении командой. По информации источника, если в ближайшие недели не будет предоставлено никаких обещаний, Роналду в июне запросит трансфер из клуба.





41-летний Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года, а его контракт с саудовским клубом рассчитан до 2027 года.

Также в карьере португальца были лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".