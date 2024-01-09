Криштиану Роналду установил исторический рекорд

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду отметился очередным достижением: установил исторический рекорд для полевых футболистов, сообщают Vesti.kz.

В частности, 38-летний форвард достиг отметки в 1200 матчей в профессиональной карьере.

За это время Роналду выступал за семь команд: "Спортинг" Б (2 матча, 0 голов), "Спортинг" (31 матч, 5 голов), английский "Манчестер Юнайтед" (346 матчей, 145 голов), мадридский "Реал" (438 матчей, 450 голов), туринский "Ювентус" (134 матча, 101 гол), "Аль-Наср" (44 матча, 38 голов) и сборная Португалии (205 матчей, 128 голов).

Больше матчей в профессиональном футболе провели только четыре футболиста, и все они вратари:

Питер Шилтон (1375 матчей);

Пол Бесток (1286);

Рожерио Сени (1237);

Фабио Лопес (1212).

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Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году, забив 54 гола за клуб и сборную. С 2023 года португалец выступает за "Аль-Наср".

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча". Также он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Криштиану Роналду установил мировой рекорд и вошел в историю