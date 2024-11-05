Криштиану Роналду снова забил в Лиге чемпионов

Форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду забил гол в матче Лиги чемпионов АФК, сообщают Vesti.kz.

Встреча общего этапа с "Аль-Айном" из ОАЭ проходит на поле "Аль-Насра".

Португалец отличился на 31-й минуте матча, сделав счет 2:0. Первый гол в этой игре на счету бразильца Андерсона Талиски, отличившегося на шестой минуте, а третье взятие ворот на 38-й минуте оформил Габриэл Анджело.

Для португальца это 908 гол в карьере.

Отметим, что это четвертый матч "Аль-Насра" в текущем розыгрыше. Саудовский клуб ранее сыграл вничью на выезде с иракской "Аль-Шортой" - 1:1. Затем, "Аль-Наср" одержал две победы - дома над катарским "Аль-Райаном" - 2:1 и на выезде над иранским "Эстеглялем" - 1:0.

На данный момент это второй мяч Роналду в текущем сезоне Азиатской Лиги чемпионов.