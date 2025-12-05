Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассказал, какое условие считает необходимым для достижения величия, сообщают Vesti.kz.

"Любопытство — необходимое условие величия. Вы выигрываете, когда продолжаете задавать новые вопросы каждый день", — написал Роналду в своём аккаунте в соцсети X.

Таким образом футболист объявил, что инвестировал в поисковой сервис на основе искусственного интеллекта Perplexity AI.

На сайте поисковика появилась отдельная страница, посвящённая Роналду. При переходе на страницу появляется фраза "Откройте для себя жизнь легенды".

В частности, на странице указаны следующие вопросы, на которые Perplexity дает ответ:

Как перенять "менталитет тигра", как у Криштиану Роналду?Как Криштиану Роналду изменил представление о величии спортсменов?Как Криштиану Роналду хочет запомниться за пределами футбола?Согласно имеющимся данным, каков биологический возраст Криштиану Роналду и как он его поддерживает?Как Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в социальных сетях?

Криштиану Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов УЕФА (140 голов) и мадридского "Реала" (450 голов). Кроме того, он является лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах: на его счету 954 гола. В составе сборной Португалии - чемпион Европы и двукратный победитель Лиги наций.

В Европе португалец играл за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", "Реал" и туринский "Ювентус".

