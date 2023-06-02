Криштиану Роналду прояснил свое будущее

Португальский футболист Криштиану Роналду похвалил саудовскую лигу и заверил, что продолжит играть за "Аль-Наср" в следующем сезоне, сообщают Vesti.kz.

Роналду перешел в "Аль-Наср" минувшей зимой. В чемпионате Саудовской Аравии провел 16 матчей, забил 14 голов и сделал 2 ассиста.

"Я думаю, что лига хорошая, конкурентная. У нас очень хорошие команды. У нас много хороших арабских игроков, но у нас еще много возможностей для роста.

Инфраструктура, я думаю, должна немного улучшиться. Даже судьи, система VAR... Они должны быть немного быстрее, ту или иную мелочь им нужно улучшить. Но я счастлив здесь, я хочу и буду играть здесь. И, на мой взгляд, если они продолжат делать ту работу, которую хотят сделать в ближайшие пять лет, я думаю, саудовская лига сможет войти в пятерку лучших в мире", - сказал он местным СМИ.