Криштиану Роналду показал смысл своей жизни

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Вчера 15:22
©ФК "Аль-Наср"

Нападающий сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду поделился семейной фотографией в социальных сетях, передают Vesti.kz.

38-летний форвард опубликовал снимок себя в окружении детей (Криштиану-младший, близнецы Ева и Матео, Алана Мартина и самая маленькая Белла Эмеральда) и жены Джорджины Родригес.

"Моя жизнь", - подписал снимок Роналду, добавив эмодзи красного сердца.

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиров мира в 2023 голу, забив 54 гола за клуб и сборную. С января 20203 года он выступает за "Аль-Наср".

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча". В Европе португалец известен по выступлениям за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" Мадрид и "Ювентус".

Криштиану Роналду исключили из "Аль-Насра". Известна причина

Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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