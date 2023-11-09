Криштиану Роналду "отрекся" от "Золотого мяча"

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду порвал связь с организаторами "Золотого мяча" - приза, вручаемого журналом France Football лучшему футболисту сезона, сообщают Vesti.kz.

Отмечается, что Роналду уже не один год игнорирует церемонию. Организаторы премии регулярно обращаются к португальцу за голосом по лучшему молодому игроку – обладателю награды имени Раймона Копы (Kopa Trophy). Победителя в номинации определяют именно бывшие обладатели "Золотого мяча".

Однако и в этом году, и в прошлые годы Криштиану запрос отдать голос проигнорировал. Такое начало происходить после 2017 года, когда Роналду получил свой последний "Золотой мяч".

Всего у португальца пять "Золотых мячей" (в период с 2008 по 2017 год).

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Добавим, что в этом году Криштиану даже не попал в шорт-лист на "Золотой мяч", что случилось впервые за 20 лет. Что еще хуже, его вечный соперник - Лионель Месси выиграл свой восьмой "Золотой мяч" в карьере. Никто не выигрывал эту награду чаще, чем аргентинец.

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Напомним, Роналду с 2023 года выступает за "Аль-Наср". Его контракт с саудовским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне у португальца 15 голов в 16 матчах за "Аль-Наср" во всех турнирах, также в его активе восемь результативных передач.

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Месси же с лета играет за "Интер Майами". Его контракт с американским клубом рассчитан до 2025 года. В составе команды аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.