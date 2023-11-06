"Золотой мяч": Криштиану Роналду отказался отдать свой голос

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду вновь оказался в центре внимания после церемонии вручения "Золотого мяча", сообщают Vesti.kz.

По информации Sportskeeda.com, Роналду воздержался от голосования при определении обладателя "Копа Трофи" - приза, вручаемого лучшему молодому игроку до 21 года.

Дело в том, что журнал France Football оставил решение выбрать победителя в этой номинации бывшим обладателям "Золотого мяча".

Криштиану, пять раз выигрывавший "Золотой мяч", имел право голосовать за "Копа Трофи", но отказался от участия. Отмечается, что португалец уже несколько лет не отвечает на запросы французских СМИ и не входил в состав жюри.

В итоге, "Копа Трофи" достался полузащитнику мадридского "Реалу" Джуду Беллингему. Он стал первым англичанином, который получил этот трофей.

Лионель Месси "отказался" от "Золотого мяча"

История Роналду с "Золотым мячом" за последние пару лет, похоже, отражает падение его популярности. От пятикратного обладателя награды в период с 2008 по 2017 год до неудачной попытки завоевать ее за последние шесть лет, рейтинг 38-летнего форварда значительно упал.

Более того, в этом году Криштиану даже не попал в шорт-лист на "Золотой мяч", что случилось впервые за 20 лет. Что еще хуже, его вечный соперник Лионель Месси выиграл свой восьмой "Золотой мяч" в карьере. Никто не выигрывал эту награду чаще, чем аргентинец. Португалец "высмеял" победу аргентинца.

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Напомним, в минувшем сезоне Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре и был признан лучшим игроком мундиаля. Также он стал чемпионом Франции в составе "Пари Сен-Жермена".

С лета форвард выступает за "Интер Майами". Его контракт с американским клубом рассчитан до 2025 года. В составе команды Месси провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

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Роналду с 2023 года выступает за "Аль-Наср". Его контракт с саудовским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне у португальца 15 голов в 16 матчах за "Аль-Наср" во всех турнирах, также в его активе восемь результативных передач.