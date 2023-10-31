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Роналду отреагировал на восьмой "Золотой мяч" Месси

Роналду отреагировал на восьмой "Золотой мяч" Месси
©twitter.com/Cristiano/

Португальский форвард Криштиану Роналду поставил смеющийся эмодзи в комментариях к публикации о восьмом "Золотом мяче" Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Неясно, каков был истинный смысл комментария Роналду. Возможно, он выразил насмешку в ответ на аналитику, представленную в видео, или поделился своим мнением относительно последней победы своего давнего конкурента из Аргентины.

Напомним, что Лионель Месси восемь раз завоевал "Золотой мяч" в своей карьере. Никто не смог превзойти этот рекорд, и Месси получал эту престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

На счету Роналду пять "Золотых мячей".

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Метки:
Месси Лионель Роналду Криштиану

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