Роналду отреагировал на восьмой "Золотой мяч" Месси

Португальский форвард Криштиану Роналду поставил смеющийся эмодзи в комментариях к публикации о восьмом "Золотом мяче" Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Неясно, каков был истинный смысл комментария Роналду. Возможно, он выразил насмешку в ответ на аналитику, представленную в видео, или поделился своим мнением относительно последней победы своего давнего конкурента из Аргентины.

Напомним, что Лионель Месси восемь раз завоевал "Золотой мяч" в своей карьере. Никто не смог превзойти этот рекорд, и Месси получал эту престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

На счету Роналду пять "Золотых мячей".