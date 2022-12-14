Криштиану Роналду нашел новый клуб? Подробности

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Вчера 21:53
©twitter.com/Cristiano

В сети появилось фото Криштиану Роналду на тренировочной базе мадридского "Реала", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"После вылета Португалии с ЧМ-2022 и в поисках команды он тренируется в своем бывшем доме: на базе мадридского "Реала", - написано в Twitter Relevo.

Напомним, не так давно "Манчестер Юнайтед" расторг соглашение с Роналду после скандального интервью. На ЧМ-2022 в Катаре 37-летний игрок в составе сборной Португалии дошел до 1/4 финала, где состоялась громкая сенсация - поражение от Марокко.

В "Реале" он выступал с 2009 по 2018 год.

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Метки:
Роналду Криштиану ЧМ-2022 по футболу Реал Мадрид

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