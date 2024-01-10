Криштиану Роналду купил особняк на "Острове миллиардеров"

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Сегодня 09:44
©ФК "Аль-Наср"

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил недвижимость на острове Джумейра Бэй в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

По информации Bloomberg Linea, полностью права на недвижимость перейдут Роналду в течение года. Предназначение особняка пока не сообщается.

Однако характеристики купленного особняка, а также его точная стоимость также пока неизвестны. Однако есть предположение, что цена недвижимости составляет несколько десятков миллионов евро.

Джумейра Бэй также называют "Островом миллиардеров". Он получил такое название из-за большого количества состоятельных людей, живущих в местности.

Криштиану Роналду установил мировой рекорд и вошел в историю

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году, забив 54 гола за клуб и сборную. С 2023 года португалец выступает за "Аль-Наср".

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча". Также он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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