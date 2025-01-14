Криштиану Роналду договорился с клубом о контракте на 100 миллиардов. Подробности

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду останется в Саудовской Аравии еще на сезон. Стороны договорились о продлении соглашения, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.

Действующий контракт нападающего, которому 5 февраля исполнится 40 лет, с клубом из Эр-Рияда истекает в конце этого сезона.

По информации источника, Роналду уже принял предложение о продлении и близок к официальному заключению контракта. Криштиану должен получить за один год нового контракта 200 миллионов евро (свыше 100 миллиардов тенге).

Таким образом, португалец останется самым высокооплачиваемым футболистом в мире и будет зарабатывать около 3,8 миллиона евро в неделю.

Стала известна грандиозная цель в карьере Криштиану Роналду

Напомним, Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

После 14 сыгранных матчей "Аль-Наср" располагается на третьей строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, набрав 28 очков.





Криштиану Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". Также в карьере португальца были туринский "Ювентус", мадридский "Реал", английский "Манчестер Юнайтекд" и лиссабонский "Спортинг".