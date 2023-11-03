Криштиану Роналду и Джорджина Родригес заподозрены в уклонении от налогов

Сеть клиник Криштиану Роналду и его девушки Джорджины Родригес будут подвергнуты проверке на уклонение от налогов в Испании, сообщают Vesti.kz.

По информации El Confidencial налоговая инспекция начала расследование по отношению к Insparya Hair Medical Clinic, принадлежащей Роналду и Родригес, по предварительным данным, с 2019 по 2021 год клиники выставили счета без включения НДС более чем 218 клиентам.

Сеть клиник классифицировала услуги по пересадке волос как "медицинские услуги по диагностике, профилактике и лечению алопеции", и согласно испанскому законодательству, медицинские услуги освобождены от НДС. Однако налоговая инспекция считает, что процедуры пересадки волос больше связаны с аспектами красоты и эстетики и должны облагаться налогом в размере 21 процентов. В дополнение к этому начато расследование относительно уплаты корпоративного налога в течение 2019-2020 годов.

Отмечается, что стоимость некоторых операций по пересадке волос в клиниках варьируется от 4,5 тысяч до 8,75 тысяч евро.

Клиника Insparya Hair Medical Clinic заявила, что все законы о налогообложении строго соблюдаются. Они предоставили отчёт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и экспертное заключение врача-дерматолога, чтобы подтвердить, что алопеция действительно является медицинским заболеванием, а не исключительно эстетическим дефектом.