"Конкуренция перестанет быть интересной". В УЕФА сделали заявление о потолке зарплат

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Сегодня 19:41
©ПСЖ

УЕФА активно обсуждает возможность введения потолка на зарплаты и трансферные операции в клубах, которые участвуют в еврокубках, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Эта мера направлена на ограничение расходов и создание более равных условий для всех участников соревнований. В случае введения потолка бюджета, клубы, получающие право на участие в еврокубках, могут оказаться ограничены в своей финансовой деятельности, особенно в отношении зарплат и трансферных расходов.

"Мы не хотим, чтобы два или три клуба, которые имеют неограниченные ресурсы, дошли до бюджета в 5-10 миллиардов. Тогда конкуренция перестанет быть интересной.

Практически все клубы, с кем я общался, согласны с этим. Мы далеки от какого-либо решения, мы только думаем", – приводит слова президент УЕФА Александера Чеферина The Washington Post.

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Метки:
УЕФА

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