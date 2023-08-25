Конкурент "Бешикташа" усилился призером ЧМ-2022 по футболу

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Вчера 22:14
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Вратарь сборной Хорватии по футболу Доминик Ливакович перешел из загребского "Динамо" в "Фенербахче". Об этом информирует пресс-служба турецкого клуба.

Контракт с 28-летним голкипером подписан до 2028 года, а сумма сделки составила 6,65 миллиона евро.

Ливакович выступал за динамовцев с 2015 года. Также в его карьере был "Загреб". В национальную команду вызывается с 2017 года, в ее составе выигрывал серебро и бронзу на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов.

Отметим, что "Фенербахче" - один из конкурентов "Бешикташа" в чемпионате Турции. Последнюю команду этим летом пополнил казахстанский универсал Бахтиер Зайнутдинов, который в своем дебютном матче за стамбульский клуб забил победный гол.

"Фенербахче" идет на первом месте в таблице турецкой Суперлиги, набрав шесть очков в двух матчах. "Бешикташ" располагается на восьмой строчке, имея в активе четыре балла после двух игр.

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Метки:
Бешикташ ФК Футбольные трансферы
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