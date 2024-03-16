Команды Роналду и Бензема нацелились на звезду "Барселоны"

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Вчера 17:57
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Вингер "Барселоны" Рафинья может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

По информации Sport.es 27-летний футболист привлек внимание клубов из Саудовской Аравии, которые готовы заплатить за него 80 миллионов евро.

Сообщается, что на бразильца претендует клуб Криштиану Роналду ("Аль-Наср"), "Аль-Иттихад" Карима Бензема, "Аль-Хиляль" и "Аль-Ахли". Все эти клубы принадлежат Фонду государственных инвестиций Саудовской Аравии.

В самой "Барселоне" не прокомментировали интерес к своему игроку, который оценивается Transfermarkt в 50 миллионов евро. Ранее в клубе озвучивали заинтересованность в сохранении футболиста в своих рядах.

Метки:
Саудовская Аравия Барселона Футбольные трансферы Бразилия

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