Команда казахстанского тренера пропустила автогол года

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Сегодня 23:05
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"Кауно Жалгирис" обыграл "Жальгирис" на стадии 1/8 финала Кубка Литвы по футболу и вышел в четвертьфинал нынешнего розыгрыша, сообщают Vesti.kz.

"Кауно Жалгирис" победил со счетом 3:0. Причем третий гол получился курьезным. Голкипер "Жальгириса" Томислав Дука пытался быстро выбить мяч из ворот, но угодил в голову своему одноклубнику Стипе Вучуре.

Этот мяч явно претендует на автогол года. 

Добавим, что главным тренером "Жальгириса" является казахстанец Владимир Чебурин, он возглавляет клуб из Вильнюса с 2021 года, приводил его к чемпионству в сезонах 2021 и 2022.

В Литве еще возглавлял "Круоя" и "Судуву". С последней командой выигрывал чемпионство в 2017, 2018 и 2019 годах.

На родине работал в кокшетауском "Окжетпесе" и карагандинском "Шахтере".

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Метки:
Чебурин Владимир Литва Казахстанцы за границей
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